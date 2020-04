„Langer sluiten scholen verstandig besluit”

De beslissing van het kabinet om de scholen minimaal tot de meivakantie dicht te houden, wordt breed gedragen door onderwijskoepels en schooldirecties. Maar er leven ook zorgen.

„Het kabinet heeft goede redenen om de maatregelen te verlengen”, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs. „Het vraagt veel van de scholen, kinderen en ouders, maar we weten nu wel waar we aan toe zijn.”

Ook vakbond CNV Onderwijs vindt het wijs dat de schooldeuren voorlopig nog niet opengaan. Voorzitter Jan de Vries: „De veiligheid en de gezondheid van iedereen in school staan voorop.”

Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond ,ziet dat de studenten blij zijn met de geboden duidelijkheid. Wel hoopt de bond dat er goed naar de gevolgen van de langere sluiting wordt gekeken.

Inzet

Pieter Moens, bestuurder van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, vindt het kabinetsbesluit onvermijdelijk en verstandig. „Het thuisonderwijs loopt dankzij de grote inzet van ouders en scholen over het algemeen goed. De uitdaging is nu om het vol te houden.”

Arno Bronkhorst, bestuurder bij de Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag, zou het onlogisch hebben gevonden als de scholen na 6 april open zouden zijn gegaan. „Het thuisonderwijs is echter –zeker voor de gezinnen waarin kinderen extra zorg nodig hebben –wel pittig. Uitdaging voor de scholen is om met hen in contact te blijven.” Die zorg wordt gedeeld door Gerdien Lassche, voorzitter van de Reformatorische Ouder Vereniging (ROV). „Misschien is het mogelijk om leerlingen uit kwetsbare gezinnen af en toe op school op te vangen.”

Motivatie

Wim de Kloe, bestuurder van het Driestar College in Gouda, ziet dat het vooral lastig is om leerlingen gemotiveerd te houden. „We proberen dat te stimuleren door wanneer het mogelijk is interactief les te geven.”

Ook Alex Paardekoper, directeur van de basisschool Eben-Haëzer in Oostkapelle, kan zich vinden in het besluit. „Het blijft nog wel zoeken naar manieren waarop je met de leerlingen in contact blijft.”