Langer klimmen op Haarlemse kathedraal

De toren- en gewelventocht ‘Klim naar het licht’ in de KoepelKathedraal van Haarlem wordt verlengd. Tot nu toe kwamen er sinds het begin op 1 mei 35.000 bezoekers op af. Daarom heeft de organisatie besloten langer door te gaan, tot en met 30 september in plaats van tot eind juli.

Hoogtepunt van deze tijdelijke route door, in en over de kerk is de tijdelijke loopbrug op bijna 60 meter hoogte tussen de twee torens van de kerk aan de Leidsevaart. De organiserende stichting keek het project een beetje af van ‘Klim naar de Hemel’, waarmee de Grote Kerk in Alkmaar vorig jaar 93.000 bezoekers trok. In Haarlem hopen ze uiteindelijk op 50.000 enthousiastelingen zonder hoogtevrees.

‘Klim naar het licht’ is het begin van een langdurige campagne om meer bezoekers naar het kerkgebouw te trekken, zodat extra geld kan worden ingezameld voor toekomstige restauratiewerkzaamheden.