Lange rijen tijdens archeologiedagen

Hoeveel mensen dit weekend zijn afgekomen op de Archeologiedagen is nog niet bekend, maar op veel locaties door het hele land was het erg druk. „En dat is belangrijk, want archeologie leert je van alles over je eigen omgeving”, zegt directeur Janneke Berkelbach van de organiserende stichting Nationale Archeologiedagen.

Deze vierde editie telde ruim driehonderd activiteiten - van lezingen, exposities en workshops, fiets- en wandeltochten tot meehelpen bij opgravingen en je laten opmaken en kappen volgens de schoonheidsidealen uit de Romeinse tijd. Honderden vrijwilligers waren in touw.

Berkelbach was zelf ‘op tournee’ langs een groot aantal locaties en zag onder meer lange rijen voor een bezoek aan de oudste kelders in Delft en bij de onlangs ontdekte opgraving van de Romeinse weg bij Katwijk.