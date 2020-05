Lange rijen auto’s voor Outlet in Roermond

Op de N280 in Roermond is zondagmiddag een lange file ontstaan door wachtende Duitse auto’s. Die zijn op weg naar het Designer Outlet Center (DOC), maar werden tegengehouden vanwege de drukte daar, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

In het DOC mogen niet meer dan 3000 bezoekers binnen. Dat aantal is al geruime tijd bereikt. Anders dan met Hemelvaart moeten mensen niet in rijen voor de ingangen wachten tot er weer ruimte vrijkomt. Dit keer moeten bezoekers in hun auto blijven wachten. „Auto’s mogen niet het terrein op als het maximum aantal bezoekers bereikt is. En dat leidt tot een file”, aldus de woordvoerder.

In het merkendorp zelf stonden er wel rijen mensen, onder meer voor een schoenenwinkel. Daar stonden op enig moment meer dan honderd mensen in een rij, op minder dan 1,5 meter van elkaar. Ook voor enkele andere winkels stonden lange rijen wachtenden. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio spitste de drukte in het DOC zich blijkbaar toe op enkele winkels.

In de binnensteden van Roermond en Venlo is het volgens de woordvoerder vrij rustig. Zaterdag was de drukte vergelijkbaar met die op Hemelvaart.

Ook pinkstermaandag wordt weer drukte verwacht in het DOC, en mogelijk ook in de binnensteden van Roermond en Venlo.