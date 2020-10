Lange gevangenisstraffen voor grootschalige invoer cocaïne

Vijf mannen zijn veroordeeld tot lange onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor grootschalige invoer van cocaïne, waarbij gebruik is gemaakt van een omgekochte douaneambtenaar. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. In hoger beroep stonden in totaal zeven verdachten terecht.

De hoofdverdachte in deze zaak is, naast de invoer van cocaïne, ook veroordeeld voor de daadwerkelijke omkoping van de douaneambtenaar. Het hof legt hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 11 jaar en 4 maanden op. De rechtbank had hem eerder tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 14 jaar veroordeeld.

Een van zijn zoons is door het hof veroordeeld voor de invoer van cocaïne, maar vrijgesproken van betrokkenheid bij de omkoping van de douaneambtenaar. De rechtbank was tot dezelfde beslissing gekomen, maar heeft hem een lagere straf gegeven dan het hof. Volgens het hof was zijn rol van groter gewicht dan de rechtbank had aangenomen. Daarom legt het hof hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden op in plaats van de 6 jaar waartoe de rechtbank was gekomen.

Aan de man die verantwoordelijk was voor het organiseren van transporten in Brazilië, legde het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar en 8 maanden op. Zijn rol was naar het oordeel van het hof groter dan de rechtbank had aangenomen. De man betrokken bij het uitladen van cocaïne in een loods in Nederland is door het hof veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden. De rechtbank gaf hen respectievelijk 4 jaar en 2 jaar.

De man die zijn bedrijven ter beschikking heeft gesteld voor twee cocaïne-importen is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaren en 3 maanden. De rechtbank had hem 4 jaren en 6 maanden opgelegd.

Een andere zoon van de hoofdverdachte stond in hoger beroep niet meer terecht voor cocaïne-invoer, maar is veroordeeld wegens een poging tot moord. Het hof heeft hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 8 jaar en 6 maanden. De rechtbank had hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 14 jaar gegeven.