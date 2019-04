De Vlaketunnel (A58) is in beide richtingen dicht. Bij werkzaamheden is een storing aan de signaleringssystemen ontstaan en daarom is de tunnel op slot gedaan. Volgens de ANWB gaat dat nog uren duren.

Inmiddels staan er al forse files, zowel richting Vlissingen als naar Breda. Ook Rijkswaterstaat adviseert in beide richtingen om te rijden.