Lange file op A20 door wateroverlast

Het verkeer op de A20 ter hoogte van Schiedam in de richting van Gouda kampt donderdagmorgen met flinke vertragingen door wateroverlast. Door de enorme hoosbuien in de nacht van woensdag op donderdag staat er water op het wegdek. De wegbeheerder heeft moeite om het water weg te pompen, aangezien er steeds opnieuw water vanuit overvolle putten op de weg stroomt. Er is een rijstrook afgesloten.

Volgens Rijkswaterstaat moet ook het verkeer op de aansluitende A4 rekening houden met vertraging. Bij Maassluis en Hoogvliet staan informatieborden. Verkeer dat langs Rotterdam moet rijden wordt aangeraden om op internet te kijken hoe de stand van zaken op de A20 is. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer alle rijstroken weer vrij zijn.

De enorme regenbuien hebben vooral in het zuiden van het land veel overlast veroorzaakt. Bewoners van acht appartementen aan de Nieuwstraat in Vlissingen moesten de nacht elders doorbrengen vanwege grote waterschade in het gebouw. Het is nog niet duidelijk of ze donderdag weer naar huis kunnen. Volgens weerbureau Weeronline was er in Vlissingen sprake van een wolkbreuk, waardoor ook veel winkels onderliepen. Vanaf heel Walcheren kwamen meldingen van wateroverlast volgens de veiligheidsregio Zeeland.

In Brabant en Limburg nemen verzekeraars donderdag de schade op van het noodweer woensdagavond. Door onweer,en harde windstoten vielen in die provincies veel bomen om, terwijl hevige regen straten en huizen blank zette. In Limburg richtte de brandweer actiecentra in in het Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. In het Brabantse Helmond namen inwoners een duik in de ondergelopen Henri Dunanttunnel. Veiligheidsregio’s waarschuwen voor gevaarlijke situaties op ondergelopen wegen.

Donderdag wordt in het zuiden niet veel regen verwacht.