Lange file door werkzaamheden op A12

Werkzaamheden aan de Galecopperbrug op de A12 hebben dinsdagochtend voor lange files gezorgd. Vanuit Den Haag richting Utrecht stond het verkeer over ruim 20 kilometer vast. Volgens de ANWB moeten de automobilisten ook de komende dagen rekening houden met ernstige vertragingen.

De hoofdrijbaan is nu afgesloten. Het verkeer moet over de parallelbaan. Verder kan het verkeer afrit 17 (Kanaleneiland) wel weer nemen, maar oprit 16 (Nieuwegein) is nog steeds dicht.

Mogelijk kan het woensdag ook nog extra druk worden omdat boeren willen protesteren bij het RIVM in Bilthoven. Volgende week is het herfstvakantie in de regio midden, maar de ANWB verwacht dat het toch wel druk blijft op de A12.