Lange file door storing Botlekbrug

De Botlekbrug op de A15 in het Rotterdamse havengebied is donderdagmiddag ruim een uur lang getroffen geweest door een storing. De brug wilde niet meer sluiten. Het verkeer had veel hinder. Op het hoogtepunt stond er zo’n 13 kilometer file. Omdat de storing vlak voor de avondspits gebeurde, loste de file maar langzaam op.

Er moest een monteur aan te pas komen om de brug over de Oude Maas te repareren, meldde Rijkswaterstaat. De ruim drie jaar oude brug, een van de grootste in Europa, kampt herhaaldelijk met storingen. Sinds de opening in 2015 gaat het om zeker 120 storingen.

In 2018 werd een aantal onderdelen vervangen waarna de storingen afnamen. De afgelopen twaalf maanden waren 31 storingen, terwijl de brug ruim 6000 keer openging. De brug is onder meer bedoeld voor transport dat niet door de Botlektunnel mag.