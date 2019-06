Door de afsluiting van een deel van de Leidsche Rijntunnel in de A2 richting Den Bosch is donderdagmiddag een lange file ontstaan bij Utrecht. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan een andere route te kiezen, omdat niet duidelijk is hoe lang de stremming door een technische storing gaat duren.

Vanwege de storing is de tunnel in de hoofdrijbaan naar het zuiden dicht. Op de parallelbaan staat een file van circa 10 kilometer en bedraagt de wachttijd een uur.