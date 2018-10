Lange celstraffen voor bezit 615 kilo coke

Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van vier en 3,5 jaar voor het bezit van 615 kilo cocaïne. Een derde man werd vrijgesproken.

De twee hadden in een loods in Den Hoorn de coke opgeslagen, verpakt in dozen. De huurder van de loods is vrijgesproken omdat de rechtbank het niet bewezen achtte dat hij wist dat dat spul er lag.

De straffen vallen lager uit dan de eis, omdat die was gebaseerd op de invoer van cocaïne waar maximaal twaalf jaar gevangenisstraf op staat, in plaats van maximaal zes jaar voor het bezit van cocaïne.