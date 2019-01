Lange agenten morren over nieuwe Mercedes-politieauto

De nieuwe Mercedes-politieauto valt niet bij iedere agent in de smaak. Tientallen dienders klagen over de vervanger van de Volkswagen Touran. Lange mensen met volledige bewapening voelen zich soms bekneld in het nieuwe voertuig.

Grote woorden wil Jan Struijs niet meteen gebruiken. Maar toch leven er bij de voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) zorgen over de nieuwe Mercedes-politieauto. Via een onlangs gelanceerd meldpunt klaagden enkele tientallen politiemensen over het nieuwe voertuig.

Belangrijkste klacht is dat de Mercedes krapper is dan zijn voorganger, de Volkswagen Touran. „Diverse lange agenten voelen zich niet comfortabel in de Mercedes”, lichtte Struijs woensdag toe. „Agenten met volledige uitrusting, denk aan vuurwapen, handboeien, wapenstok en pepperspray, ervaren ruimtegebruik. Al rijdend moeten politiemensen handelingen verrichten. Bijvoorbeeld tijdens een achtervolging communiceren via de portofoon. Regelmatig gaat in die situaties de bekleding van de Mercedes kapot.”

Over twee weken wil de NPB de lijst ingestuurde klachten over de nieuwe politiewagen inleveren bij de korpsleiding van de nationale politie.

Inmiddels rijden in Nederland 220 nieuwe politiewagens van Mercedes rond. Binnen vier jaar dienen dat er 1100 zijn. Over zeven jaar, mits de politie het contract met de autofabrikant verlengt, moet de teller op 2300 staan. De topsnelheid van de Mercedes ligt op 180 kilometer per uur. De politie beschikt ook over snellere auto’s: de Audi A6 (272 pk). Die bepantserde racemonsters moeten jagen op bijvoorbeeld ramkrakers die in snelle sportwagens wegstuiven. De Audi A6 verving vorig jaar de Volvo V70, ook al geen slak.

Serieus

De korpsleiding van de politie „kijkt serieus” naar klachten over de nieuwe Mercedes, reageert zegsman Sherlo Esajas. Zo is de bodemplaat inmiddels verstevigd. Esajas geeft aan dat met name agenten in het oosten van Nederland klagen. „Vanuit andere regio’s krijgen we zeker niet massaal klachten.”

Hij benadrukt dat het nieuwe politievoertuig „uitvoerig” is getest, onder meer door onderzoeksinstituut TNO. „Onze harde eis was dat de auto geschikt moet zijn voor 95 procent van de berijders. Nee, 100 procent is niet haalbaar. Voor een agent kleiner dan 1,60 meter is de Mercedes minder comfortabel. In de testfaste hebben tal van agenten, in lengte variërend van 1.60 meter tot 2.04 meter, in de nieuwe Mercedes gereden. Ook met volledige uitrusting. Die politiemensen kregen in een klankbordgroep de ruimte om hun oordeel te geven.”

De politiewoordvoerder geeft toe dat de Mercedes „krapper” is dan zijn voorganger. „Maar in de Mercedes hebben agenten nog steeds ruimte genoeg hun werk te doen.”

Bij overschakeling naar een nieuw politievoertuig speelt „begrijplijkerwijs ook emotie”, stelt Esajas. „Er is geklaagd dat het bedieningsinstrument voor de knipperlichten op een andere plek zit dan in de Volkswagen. Maar dat is waarschijnlijk een kwestie van wennen.” Menig diender is juist ook lovend over de Mercedes, tekent hij aan. „Agenten zeggen dat de wagen een betere wegligging heeft dan de Volkswagen Touran. Ook scoort de Mercedes goed op de automatische versnellingsbak.”

Rellen

Ook de nieuwe ME-bus van Mercedes ligt onder vuur. Zo’n bus van de Mobiele Eenheid zet de politie in bij rellen. De politie-eenheid Amsterdam weigert vooralsnog de nieuwe ME-bus te gebruiken, bleek recent. Er zijn klachten over de stabiliteit en de draaicirkel van het nieuwe voertuig.

Zegsman Esajas stelt er „kleine aanpassingen” aan de ME-bus zijn doorgevoerd. Zo is de nooduitgang verbeterd, waardoor die beter openspringt. De ME-bus is „volledig veilig. Alle andere eenheden het nieuwe ME-voertuig al gebruiken. In de politieregio’s Rotterdam en Zeeland-West-Brabant gebeurt dat al sinds enkele jaren.” Onzeker is of de Amsterdamse politie de nieuwe ME-bussen alsnog dit jaar inzet.

De nieuwe Mercedes-politieauto valt niet bij elke agent in de smaak. Zo ervaren lange mensen ruimtegebrek in de Mercedes, stelt politievakbond NPB. De korpsleiding van de politie geeft toe dat de wagen „krapper” is dan zijn voorganger, de Volkswagen Touran. „Maar in de Mercedes hebben agenten nog steeds ruimte genoeg hun werk te doen.” beeld politie