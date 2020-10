Landmacht oefent camouflagetechnieken

De Nederlandse landmacht begint maandag aan de militaire oefening Zebra Sword, als voorbereiding op grootschalige gevechtsoperaties. Verkenningseenheden oefenen in de buitengebieden tussen Amersfoort, Arnhem en Hoogeveen. Burgers zullen hen als het goed is niet snel tegen het lijf lopen. „Wij proberen dingen te zien, zonder zelf gezien te worden”, licht een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht toe. „Als de militairen hun werk goed doen, zijn ze zo gecamoufleerd dat je ze niet opmerkt.”

„Het kan natuurlijk zijn dat je de militairen net ziet aankomen bij een gebied”, zegt de woordvoerder. „Ook zul je ’s ochtends rond de schemering misschien voertuigen kunnen zien rijden.” Mocht je militairen zien, dan luidt de dringende oproep geen praatje aan te knopen. „Normaal staan we daar zeker voor open”, aldus de woordvoerder. „Maar vanwege het coronavirus willen we burgers vragen zo min mogelijk contact te maken met de militairen.”

Zebra Sword duurt tot 11 november. De landmacht oefent ook op militaire terreinen in de buurt van Weert, de Peel, Oirschot, Stroe, Deelen, ’t Harde en de Marnewaard. De oefening zou in Duitsland plaatsvinden, maar is vanwege het coronavirus verplaatst naar Nederland.