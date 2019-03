Landingsvaartuig D-Day gerestaureerd in Harlingen

Een landingsboot van het type dat gebruikt werd tijdens D-Day in 1944 is in de afgelopen maanden gerestaureerd door scheepsbetimmeraar Feith uit Harlingen. Deze week maakte de boot een proefvaartocht.

Op 6 juni is het vaartuig te zien bij de herdenking van de invasie op Omaha Beach in Normandië, dan 75 jaar geleden. „Het zal supermooi zijn om dan met de boot op het strand aan te komen, met een bemanning in uniform”, zegt Ivo Rigter van restauratie- en onderhoudsbedrijf British American Infantry Vehicles (BAIV).

De landingsboot met laadklep aan de voorzijde wordt ook wel Higgins-boot genoemd, naar de Amerikaanse ontwerper Andrew Higgins. Dit exemplaar is zo’n 75 jaar geleden gebouwd in Amerika en werd gevonden bij een scheepswerf in Engeland.

BAIV, dat oude legervoertuigen restaureert en onderhoudt, kocht het in opdracht van het National Museum of Military Vehicles. Rigter: „Hoeveel exemplaren er bewaard zijn is moeilijk te zeggen. Ik schat zo’n vijftig.”

Kompas

De restauratie werd uitbesteed aan Feith in Harlingen, omdat BAIV meer gespecialiseerd is in het opknappen van oude legervoertuigen. Er is onder andere een nieuwe motor in gekomen. De restaurateurs wisten ook aan een origineel kompas uit 1944 te komen dat bij de boot hoort. Bovendien hebben ze een Amerikaanse vlag met 48 sterren, in plaats van de huidige 50, voor alle huidige vijftig staten.

Of het gerestaureerde vaartuig ook daadwerkelijk bij Normandië gebruikt is, is niet met zekerheid te zeggen. „Maar dit type boot is heel bekend van de invasie”, zegt Rigter. De Amerikaanse opperbevelhebber Dwight Eisenhower zou later zeggen dat het ontwerp van Higgins een bepalende rol speelde bij de bevrijding van Europa.

Rondritten

BAIV organiseert van 30 mei tot 8 juni rondritten in Normandië, in historische voertuigen. Het Amerikaanse museum opent in 2020 in Dubois, in de Amerikaanse staat Wyoming, en gaat onderdak bieden aan meer dan driehonderd legervoertuigen en voorwerpen vanaf de Eerste Wereldoorlog.