Landgoedfair Mariënwaerdt jubileert

Onder het motto ”Tijd voor een feestje” organiseert Heerlijkheid Mariënwaerdt deze week de 25e landgoedfair. Vanwege de jubileumeditie zijn de prijzen gehalveerd. „We vinden het leuk om juist dit jaar zoveel mogelijk inwoners uit onze eigen streek te verwelkomen.”

Voor Nathalie barones Van Verschuer-des Tombe is de landgoedfair een van de hoogtepunten van het jaar. Al weken staat het dagelijks leven op het imposante familielandgoed in het teken van dit evenement. „Ik verheug me altijd weer op de fair. Het is druk en er is veel werk te doen, maar het verbindt alle afdelingen van de Mariënwaerdt. Iedereen is ermee bezig, bewoners én medewerkers. We doen dit met elkaar.”

De barones en haar man trouwden in 1995. Frans van Verschuer wilde méér met de Mariënwaerdt dan alleen melk verkopen, fruit telen en akkerbouwproducten op de markt brengen. Zijn vrouw: „Ik had een baan in de marketing en samen kwamen we op het idee een fair te organiseren. We bezochten evenementen in Engeland en raakten enthousiast. We waren een van de eerste landgoederen in ons land die zo’n fair hielden.”

Het zorgde voor extra inkomsten en luidde tegelijk een nieuwe tijd in. „De poorten van het landgoed gingen open, letterlijk en figuurlijk. Voor 1995 waren die dicht. We begonnen met de fair, de winkel kwam erbij, later het pannenkoekenhuis en vervolgens kregen we verzoeken om vergaderingen, bruiloften en partijen op het landgoed te houden.”

In de loop der jaren groeide de fair uit tot een publiekstrekker. De 200 stands, de brocantemarkt, demonstraties, voorstellingen en workshops, de horeca en de rondleidingen door de tuinen en het ‘grote huis’ trekken jaarlijks tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers.

Voor de jubileumeditie is het programma niet ingrijpend veranderd. „We wilden de traditie voortzetten. Veel onderdelen van de afgelopen jaren komen terug. Er zijn standhouders die er tijdens de eerste fair ook al bij waren.”

Drukte

Op de eerste dag van de fair is het bomvol op de Mariënwaerdt. Verkeersregelaars dirigeren hordes automobilisten naar de enorme parkeerweiden, bezoekers lopen bepakt en bezakt met snuisterijen en heerlijkheden van de stands of de landgoedwinkel en de hondenshow trekt veel aandacht. „Prachtig weer voor een fair”, zegt een handelaar in boerenkaas en deelt kwistig blokjes uit. „De zaken gaan goed.”

Dat geldt ook voor de verkoopster van sjalotten die in sappig Vlaams uitlegt hoe haar product bereid moet worden. Ook de kraam met mosterd is populair. „Deze vond pa vorig jaar zo lekker. Zullen we die wéér nemen?”

De terrassen zitten vol bezoekers die zich te goed doen aan koffie met appeltaart en broodjes beenham, terwijl de eerste glazen witte wijn geserveerd worden. Een gezin uit Geldermalsen houdt de hand nog even op de knip. Uit een grote boodschappentas tovert moeder belegde broodjes en pakjes fris te voorschijn. „De patat komt later wel, we zijn hier met z’n zessen. Dan tikt het aardig aan.”

Richard en Gerrita van Steenbergen uit Ede hebben het met hun dochters Célynn en Naomi prima naar hun zin. „We vinden het reuze gezellig. We houden van natuurlijke producten en brocante. Het landgoed is prachtig, we genieten van de landelijke omgeving. We hebben vakantie en dit is een prachtig dagje uit. Ook voor de kinderen, we gaan straks bij de dieren kijken.”

De entreeprijs is 7,50 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. „Zo proberen we ook gezinnen een gezellig dagje uit te bezorgen”, zegt de barones.