Landelijke telefoonstoring Vodafone verholpen

Veel klanten van Vodafone hebben donderdagochtend last gehad van een grote landelijke storing in het netwerk van de telefoonaanbieder. Ze konden niet bellen of gebeld worden. De storing, die al in de nacht ontstond, was volgens het telecombedrijf rond 10.30 uur verholpen.

„Alle diensten voor zakelijke klanten komen nu geleidelijk weer terug. De precieze oorzaak van de storing wordt nog onderzocht”, aldus een woordvoerder van VodafoneZiggo. Door de storing waren veel gemeenten en zorginstellingen, verspreid over het land, niet of slecht bereikbaar. Een aantal stelde een tijdelijke noodnummer in.

„De storing trof vooral het zakelijk verkeer via het vaste netwerk en een klein aantal klanten had ook problemen met de mobiele telefonie”, aldus de woordvoerder.