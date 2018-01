De landelijke storing bij de Rabobank waardoor klanten niet konden internetbankieren is dinsdagmiddag om half 3 verholpen. Het ging om een technische storing.

De storing begon om iets na 11.00 uur in de ochtend. Zowel via de telefoon als op de computer was de dienst niet beschikbaar. Ook konden klanten niet betalen met iDEAL.