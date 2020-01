De landelijke storing waar telecomaanbieder KPN vrijdagmiddag mee kampte is opgelost. Op de site allestoringen.nl kwamen in korte tijd meer dan 4000 meldingen binnen over problemen.

De storing ontstond in een netwerk in het datacenter in Amsterdam, meldt een woordvoerder. Bellen via WhatsApp en data versturen was nog wel mogelijk, maar mobiel en vast bellen niet. Die storing is nu verholpen.