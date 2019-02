Landelijke stankoverlast door gaslek tankauto

In een groot deel van het land was zaterdag een penetrante lucht van brandend rubber te ruiken. De stankoverlast werd veroorzaakt door een tankauto op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam waar een tank met versnellingsbakolie te heet was geworden.

Aan het einde van de middag meldde de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat het incident was verholpen. De brandweer zette een zogenoemd waterscherm in om de gasdamp te laten neerslaan en de stank te verminderen.

Mensen die de lucht roken, werden door veiligheidsregio’s aangeraden ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De lucht verspreidde zich via de Krimpenerwaard en Alblasserwaard richting de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Drenthe en zelfs Groningen.

Wat er precies is misgegaan wordt uitgezocht. „Gezondheidsrisico nihil. De stank kan wel leiden tot overgeven of misselijkheid”, aldus een NL-Alert.