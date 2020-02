‘Landelijke regeling voor knelpunten met toeslag’

Kom met een landelijke regeling voor ouders voor wie de regels van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget nu onredelijk uitpakken. Die oproep doen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken).

Nu kan de toeslag bijvoorbeeld worden stopgezet als iemands partner in de gevangenis terechtkomt of in het buitenland verblijft. Mensen raken in financiële problemen en moeten soms zelfs stoppen met werken om voor hun kinderen te zorgen, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Het volgende kabinet zal het toeslagenstelsel waarschijnlijk op de schop nemen. Aanleiding voor de aangekondigde ingreep in het systeem is de toeslagenaffaire waarin duizenden ouders werden beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Ze raakten hun toeslag kwijt en moesten eerder ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Ook deze gevallen moeten worden meegenomen in die herziening. „Tot die tijd is het zaak om het huidige systeem zo goed mogelijk te laten werken voor de mensen waarvoor het bedoeld is: mensen die alleen voor hun kinderen zorgen en graag willen werken en alleenstaande ouders die de aanvulling tot het bestaansminimum niet kunnen missen”, schrijven de raadslieden. Op korte termijn kan een landelijke regeling soelaas bieden.