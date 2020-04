Landelijke organisatie voor beschikbaarheid coronageneesmiddelen

Om de groeiende vraag naar geneesmiddelen voor het coronavirus op de intensive care aan te kunnen, wordt de beschikbaarheid hiervan landelijk georganiseerd. Dit doen verschillende samenwerkende organisaties in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Het landelijk coördinatiecentrum is gebaseerd op afspraken tussen betrokken organisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Omdat medicijnen, net als bedden en apparatuur, bepalend zijn voor het beschikbaar aantal plekken op de intensive care, worden ook die nu gemonitord. Zo kan het team op tijd ingrijpen bij een tekort. Ziekenhuizen kopen de medicijnen meestal zelf in bij groothandels.

Het coördinatiecentrum kijkt in het geval van een tekort of deze medicijnen uit het buitenland kunnen komen. Ook beoordeelt het of ziekenhuisapotheken bijvoorbeeld zelf extra medicatie kunnen maken.