Landelijke onderwijsstaking gaat niet door

De landelijke onderwijsstaking die gepland stond voor woensdag 6 november, gaat niet door. Dat meldt de PO-Raad. De vakbonden blazen de actie op het Malieveld af nu het kabinet 460 miljoen euro uittrekt voor salarisverhoging en werkdrukvermindering in het basis- en voortgezet onderwijs.

Een deel van het geld dat beschikbaar komt is eenmalig, het andere deel krijgt de sector jaarlijks toegekend. De onderwijsbonden hadden eerder 423,5 miljoen euro extra structureel geld voor het onderwijs geëist.

Volgens de PO-Raad is het „een mooi gebaar” dat het kabinet 460 miljoen vrijmaakt, maar de koepel voor het basisonderwijs waarschuwt wel dat het „de fundamentele problemen rondom het lerarentekort niet oplost”.

De landelijke staking is afgeblazen, maar het kan zo zijn dat individuele scholen zelf nog actie voeren. De PO-Raad hoopt dat schoolbesturen daar begrip voor hebben: „De actiedag kan gebruikt worden om samen het gesprek aan te gaan over werkdruk, salaris en aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs”.