Landelijke monitoring droogte komt in zicht

Omdat het al een tijdje niet heeft geregend en er voorlopig ook geen regen wordt verwacht, komen Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen in de loop van volgende week weer met een droogtemonitor. Daarin wordt een landelijk beeld geschetst van de watertekorten, zegt een woordvoerster van de Unie.

Op verschillende plaatsen is het alweer erg droog, vooral op de hoge zandgronden in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. Een aantal waterschappen in Brabant heeft vorige week een beregeningsverbod ingesteld.

Afgelopen zomer was de droogste ooit gemeten. In de winter is een normale hoeveelheid neerslag gevallen, waardoor de extreme droogte niet volledig is gecompenseerd.

