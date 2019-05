Landelijke intocht Sinterklaas is in Apeldoorn

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Apeldoorn. Sinterklaas en zijn gevolg arriveren op zaterdag 16 november in de Gelderse plaats. „Wij zijn heel blij dat Sinterklaas voor gezinsstad Apeldoorn heeft gekozen. Wat een eer”, zegt burgemeester van Apeldoorn, Petra van Wingerden-Boers.

De vorige landelijke intocht was in Zaanstad. Het evenement is in toenemende mate omstreden vanwege de kleur van Zwarte Piet. Bij de intocht in Dokkum in 2017 kwam het met een confrontatie van voor- en tegenstanders.