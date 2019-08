Landelijke hittegolf voorbij, in oosten nog warm

De landelijke hittegolf is na zes dagen voorbij. Volgens Weeronline kwam de temperatuur in De Bilt donderdag niet hoger dan 22,6 graden. De hittegolf duurde van 23 tot en met 28 augustus. Voor een hittegolf moet het minimaal vijf dagen 25 graden of warmer zijn. Van die vijf dagen moeten drie dagen tropisch verlopen met temperaturen van 30 graden of meer.

Hoewel de hittegolf in De Bilt voorbij is, is in de oostelijke provincies nog wel sprake van een regionale hittegolf. Deze kan nog tot en met zaterdag duren. Daarna is de hittegolf overal in het land voorbij.

Nog nooit werd in De Bilt zo laat in het jaar een hittegolf gemeten als dit jaar. Het vorige record was in 2001. De huidige landelijke hittegolf was de tweede van 2019. Ook dit is bijzonder. Alleen in 1941, 2006 en 2018 werd ten minste twee keer in één jaar een officiële hittegolf genoteerd.

Hittegolf in Nederland, tweede dit jaar