„Landelijke hittegolf met 30 tot 37 graden”

Nederland staat aan het begin van een officiële hittegolf. Daar zijn nog drie dagen voor nodig waarbij het in De Bilt 30 graden of meer is.

Van een hittegolf is sprake bij vijf opeenvolgende dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger, waarvan het op drie dagen minimaal 30 graden is. „De kans is zeer groot dat donderdag aan deze voorwaarde is voldaan”, aldus Weeronline dinsdag.

Direct hulp bij pechgevallen wegens hitte

Dinsdag is het al op grote schaal tropisch warm. In de oostelijke Randstad kan het tot 32 graden worden en ook in Rotterdam en Amsterdam wordt het 30 graden, in het binnenland zelfs plaatselijk 35 graden. Zo warm is het volgens het weerbureau dit jaar nog niet geweest.

„Dinsdag en woensdag varieert de temperatuur van 27 graden op de Wadden tot maximaal 35 graden in het zuidoosten. Donderdag en vrijdag staat de meest extreme hitte op het programma, met 36 tot 37 graden in Noord-Limburg.”

Dit jaar was er al twee keer eerder een regionale hittegolf: vorige week in Twente en eind juni, begin juli in het Limburgse Arcen.