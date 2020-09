Landelijke herdenkingsdienst voor overleden kloosterlingen

De katholieke gemeenschap herdenkt zaterdagochtend in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch alle religieuzen die afgelopen maanden zijn overleden. Verschillende kloostergemeenschappen door heel het land verloren zusters en broeders aan corona.

Met name in het bisdom Den Bosch werden meerdere kloosters getroffen door het virus. Vanwege de coronamaatregelen was het voor veel kloosters de afgelopen maanden bovendien niet mogelijk om op de gebruikelijke manier afscheid te nemen van zusters en broeders.

Tijdens de herdenking in de kathedraal worden de namen van 188 overleden kloosterlingen voorgelezen, waarna voor hen wordt gebeden. Verder lijkt de herdenking sterk op een gangbare eucharistieviering. Vanwege de coronamaatregelen is een volledig koor niet toegestaan. Een kwartet verzorgt de zang. Tijdens de mis gelden alle coronamaatregelen, aldus een voorlichter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

De herdenkingsdienst is besloten. Mede-religieuzen, familie en andere genodigden zijn welkom. De dienst begint om 10.30 uur en is via een livestream te volgen.