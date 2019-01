Landelijke demo gele hesjes in Maastricht

Op 2 februari staat er in Maastricht een demonstratie gepland van gele hesjes uit het hele land. De Maastrichtse initiatiefnemer, die anoniem wil blijven, verwacht meer dan 3500 deelnemers.

Het gaat volgens hem niet om een demonstratie, maar om een wandeling. „Daar hoef je geen vergunning voor aan te vragen.”

Maastricht staat volgens hem door het Verdrag van Maastricht symbool voor iets waar hij op tegen is: de EU en de euro.

Het initiatief heeft geleid tot een breuk binnen de gele hesjes in de Limburgse hoofdstad. Een woordvoerder van de Maastrichtse gele hesjes is opgestapt, omdat hij het niet eens is met de landelijke demonstratie. Hij overweegt een nieuwe groep in Maastricht op te zetten. „Ik weet niet wat de initiatiefnemer met die landelijke demonstratie wil”, zei hij zaterdag. „Bovendien was er geen ruimte voor tegenspraak.”

De ‘wandeling’ vertrekt op 2 februari om 12 uur deels vanuit het gouvernement in Maastricht, en deels vanaf MVV-stadion De Geusselt.