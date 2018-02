Landelijk penningsmeester Satudarah vast

De politie heeft de landelijk penningmeester van de motorclub Satudarah aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man uit Tilburg, meldt het Openbaar Ministerie.

De man wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit, drugshandel en witwassen. Bij de inval in zijn woning is beslag gelegd op administratie, telefoons en hesjes van Satudarah, de zogenoemde colours.

Op hetzelfde moment is in Tilburg ook een lokale bestuurder van de motorclub aangehouden. Het gaat om de penningmeester van het chapter in Eindhoven. Hij wordt verdacht van witwassen.