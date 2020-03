„Landelijk CDA medeplichtig aan Brabantse coalitie met FVD”

Het landelijke CDA is medeplichtig aan de totstandkoming van een coalitie met Forum voor Democratie in Noord-Brabant als het een prominent Tweede Kamerlid naar voren wil schuiven als gedeputeerde.

Dat staat in een open protestbrief van de CDA-afdeling in Oisterwijk.

Het schrijven is opgesteld nadat VVD, Forum en CDA in Noord-Brabant dinsdag de fractie van Lokaal Brabant wisten over te halen om aan te haken bij de onderhandelingen. Daarmee is een krappe meerderheidscoalitie in beeld.

CDA-fractievoorzitter Mulders uit Oisterwijk zegt tegen het Brabants Dagblad met het prominente Kamerlid te doelen op justitiewoordvoerster Van Toorenburg. „Het is geen geheim dat zij in beeld is voor een belangrijke functie in Brabant.” Het landelijke CDA straalt uit zich op de vlakte te willen houden, maar volgens Mulders is dat schijn.

De brief noemt de op handen zijnde samenwerking tussen CDA en Forum uitermate triest, zeker na de mislukte VVD/CDA-gedoogcoalitie met de PVV na de Tweede Kamerverkiezingen in 2010. Het provinciale CDA moet de onderhandelingen met FVD staken, stelt het CDA in Oisterwijk. „De ideeën van Forum zijn niet verenigbaar met de uitgangspunten van het CDA.”

Lachende derde is volgens de brief straks de VVD. Dat laat het CDA nu de kastanjes uit het vuur halen voor de boeren en komt vervolgens in een coalitie met FVD prima aan zijn trekken, zo is de inschatting. Het CDA zou weliswaar kunnen rekenen op wat extra boerenstemmers, „maar die zullen evenwel nooit het stemmenverlies kunnen compenseren van ontheemde CDA-ers.”