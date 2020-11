‘Landelijk beeld drukte is anders dan in hartje Rotterdam’

Dat winkels op sommige plekken in Nederland eerder dicht moeten omdat het te druk is, is jammer maar wel te begrijpen vanuit het standpunt van een burgemeester, vindt winkeliersorganisatie INRetail. Tegelijk wijkt het beeld landelijk gezien af van de situatie op enkele plekken. „Landelijk gezien is het beeld alleszins acceptabel. Je ziet dat het incidenteel te druk is met name op knooppunten in het midden van winkelcentra. Maar landelijk is het niet het beeld zoals je ziet in hartje Rotterdam”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Hij zegt dat winkeliers er samen met gemeenten en handhavers alles aan doen om zaken in goede banen te leiden. „Maar corona terugdringen doen we met 17 miljoen mensen, die allemaal hun verantwoordelijkheid moeten nemen.” Winkeliers drukken klanten dan ook op het hart om „bewust koopmomenten te kiezen, bijvoorbeeld in de ochtend of aan het begin van de week als het minder druk is”, aldus de zegsman.

Ook gemeenten doen inspanningen om het winkelend publiek te spreiden, bijvoorbeeld door parkeertarieven te verlagen in daluren.

INRetail verwacht wel dat winkeliers samen met gemeenten en het ministerie van Economische Zaken gaan evalueren om te kijken of ze iets kunnen leren van dit Black Friday-weekend. „Of zaken wellicht anders moeten in de aanloop naar de feestdagenmaand die op 1 december begint.”