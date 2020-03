Landbouw werft studenten, schoonmakers en horecapersoneel

De coronacrisis veroorzaakt grote personeelsproblemen in de landbouw. Terwijl bijvoorbeeld de sierteelt vrijwel stilligt, maken andere sectoren zich juist zorgen om personeelstekorten. De sector roept het publiek op te „helpen de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden” en heeft twee websites gelanceerd, zowel om nieuwe medewerkers te werven als om personeel over te plaatsen.

Veel buitenlandse arbeiders kunnen nu niet naar Nederland komen. Daardoor dreigt bij agrarische bedrijven een tekort aan medewerkers. Op werkenindelandbouw.nl en helponsoogsten.nl kunnen mensen die in de landbouw willen werken en bedrijven die personeel nodig hebben - of juist medewerkers hebben die thuiszitten - zich inschrijven.

Volgens LTO Noord hebben zich op de tweede website al 1000 mensen gemeld die in de land- en tuinbouw aan de slag willen. „Daar zitten bijvoorbeeld mensen bij die normaal gesproken in de horeca werken of de schoonmaak.” Onder de aanmelders zijn studenten die nu in de avonduren op het land meehelpen. De site heeft de afgelopen dagen ook al mensen die in de sierteelt werken aan een baan als aspergesteker geholpen. Zo’n 70 bedrijven hebben zich tot nog toe aangemeld, die opgeteld ongeveer 1700 medewerkers zoeken.