Landbouw Collectief ziet zorgen over stikstofplannen bevestigd

Met de stikstofplannen die het kabinet heeft gepresenteerd, ziet het Landbouw Collectief zijn zorgen bevestigd. Dat meldde de organisatie van samenwerkende boerenorganisaties vrijdag.

Volgens het Landbouw Collectief zijn de maatregelen „ontzettend duur, hebben ze leegverkoop van het platteland tot gevolg en kunnen ze ook niet rekenen op draagvlak van de sectoren”. Dit is „precies de reden waarom in een eerder stadium alle overleggen met minister Carola Schouten (Landbouw) en haar ministerie zijn stopgezet”, zegt de organisatie in de reactie.

De plannen leiden volgens de boerenorganisatie tot een krimp van de veestapel, een rem op doorontwikkeling van bedrijven en een aantasting van economie en werkgelegenheid in de sector. „En dat nota bene in coronatijd. Een tijd waarin alle zeilen bijgezet moeten worden om de economie van ons land draaiende te houden, zeker ook op termijn”, aldus het collectief in een verklaring.

Ook LTO Nederland, belangenvereniging voor de agrarische sector, is kritisch. De club „vreest dat met dit pakket onvoldoende ontwikkelingsruimte voor de toekomst wordt gecreëerd”. Geld dat door het kabinet gebruikt gaat worden om bedrijven uit te kopen, had volgens de organisatie beter ingezet kunnen worden in duurzame innovatie bij die bedrijven.