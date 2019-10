Land van Cuijk nieuwe naam fusiegemeente

De naam van de nieuwe Brabantse fusiegemeente waarin Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis per 1 januari 2022 opgaan, wordt Land van Cuijk. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst in het gemeentehuis van Boxmeer. Er kon worden gekozen tussen Land van Cuijk, Maasheggen of Maasbroek.

Van de ruim 20.000 uitgebrachte stemmen was 63 procent voor Land van Cuijk, 23 procent koos voor Maasheggen en Maasbroek was met 10 procent hekkensluiter. Burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis is „met name blij dat zoveel mensen hun stem hebben uitgebracht. Ook is het een hele duidelijke keuze. Land van Cuijk is een historische naam die vertrouwd aanvoelt, een hele mooie naam”.

Bij het gebied dat de historische naam Land van Cuijk draagt, horen eigenlijk ook de gemeenten Grave en Mill. Maar die hebben eerder laten weten niet mee te doen met de fusie. Sijbers: „Maar de deur staat nog altijd voor ze open. Ze kunnen elk moment aansluiten.”

De gemeenteraden van Cuijk, Sint Anthonis en Boxmeer beslissen 28 oktober of de fusie doorgaat.