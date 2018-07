Lancering studentenraket TU Delft uitgesteld

De lancering van een studentenraket van de TU Delft in Zuid-Spanje is dinsdag afgeblazen. Een te harde westelijke wind was spelbreker, meldde het studententeam Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE). Woensdag volgt een nieuwe poging vanaf de lanceerbasis van het Spaanse ruimteagentschap Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

De studenten willen met de lancering aan de kust bij Huelva een poging doen het Europese hoogterecord van 32,3 kilometer voor studentenraketten te verbreken. Alle onderdelen, inclusief de raketmotor, zijn ontwikkeld door studententeam DARE. De raket Stratos III is ruim acht meter lang en het grootste deel van de raket is de raketmotor.

De weersomstandigheden voor woensdag zien er positiever uit, zegt projectleider Jesse Hummel. Een weerballon van INTA gaat voor de lancering tot dertig kilometer de lucht in om te meten hoe de omstandigheden zijn.