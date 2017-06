Lancering raket SpaceX uitgesteld

De lancering van de raket SpaceX Dragon CRS-11 die donderdag even voor middernacht zou plaatshebben vanaf Cape Canavaral in Florida, is uitgesteld tot zaterdag.

Door onweer kon de lancering donderdag niet doorgaan, zo meldt SpaceX via Twitter.

De SpaceX Dragon gaat het Internationale Ruimtestation (ISS) voorzien van nieuwe voorraad. Het wordt de 11e missie van SpaceX.

De lancering stond donderdag gepland om 23.55 uur Nederlandse tijd. De raket zou boven Nederland te zien zijn als een snelbewegende heldere ‘ster’.