LAKS opent meldpunt voor klachten en vragen over examens

Scholierenorganisatie LAKS opent dit jaar niet de gewone eindexamenklachtenlijn, omdat de centrale examens niet doorgaan door de coronacrisis, maar wel een meldpunt.

Leerlingen behalen hun diploma nu geheel op basis van hun schoolexamencijfers. „Het is in deze onzekere tijden heel belangrijk dat scholieren ergens terechtkunnen met hun klachten en problemen. Zeker nu er zoveel gewicht ligt op de schoolexamens en er veel verschillen tussen scholen kunnen ontstaan”, aldus Corlien Douma van LAKS

„Sinds het besluit bekend werd om de centrale schriftelijke en praktijkexamens af te gelasten, stromen de vragen van scholieren binnen”, zegt Douma. „Dat kan gaan van klachten bij het digitaal afnemen van de examens tot aan onduidelijkheid over het programma en de planning van toetsen.”

Er is dit jaar geen belteam, maar leerlingen kunnen terecht via een website (examenklacht.nl). LAKS hoopt zo in kaart te brengen wat de voornaamste klachten zijn en wat daar aan te doen is.