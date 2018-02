Lagere straffen voor overval juwelier Breda

Vier jonge mannen uit Amsterdam die in 2014 een juwelier overvielen, zijn door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot celstraffen tussen de drie en zeven jaar. Omdat ze zijn vrijgesproken van poging tot doodslag zijn de straffen lager dan eerdere straffen bij de rechtbank.

De rechtbank in Breda had de mannen in 2015 veroordeeld tot celstraffen van 11, 12, 13 en 14 jaar. Op hun vlucht hadden de mannen de achtervolgende politieagenten bedreigd met een vuurwapen. Volgens het hof is niet bewezen dat ze ook daadwerkelijk op de agenten hebben geschoten. Daarom zijn de straffen lager dan bij de rechtbank.

De mannen moeten aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 10.000 euro.