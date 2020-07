Lagere straffen voor fraude met mondkapjes

Twee mannen uit Amersfoort en Oldenzaal zijn woensdag veroordeeld tot twee jaar cel voor fraude en witwassen. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kocht 11 miljoen mondkapjes via een Nederlandse site maar werd opgelicht.

Tegen de 61-jarige Gerard M. uit Amersfoort was 4 jaar en tegen de 52-jarige Eddy B. uit Oldenzaal was drie jaar cel geëist. De rechtbank in Zwolle komt fors lager uit omdat ze niet bewezen acht dat het duo de deelstaat oplichtte. Daarvoor ontbreekt volgens de rechtbank bewijs. Wel poogden de verdachten om 880.000 euro die werd overgemaakt op de bankrekening van het bedrijf van B. wit te wassen.

In maart zocht de deelstaat tijdens wereldwijde schaarste naarstig naar mondkapjes voor zorgpersoneel. Via een Nederlandse website kocht de deelstaat 11 miljoen mondkapjes. Na een aanbetaling van 880.000 euro stonden tien vrachtwagens klaar om het materiaal te halen, maar ze hoefden nooit te rijden. De deelstaat bleek te zijn opgelicht. Bewijs dat B. en M. achter die valse site zaten, is er niet, stelt de rechtbank. Wel wisten de mannen dat ze crimineel geld aan het witwassen waren.

B. maakte in een paar dagen tijd tonnen over. Zeker 125.000 euro hiervan ging naar rekeningen van M. Toen zijn bankrekening werd geblokkeerd, poogde M. de bank te misleiden met valse documenten. Zo’n vijf ton kwam via een Engelse rekening in Nigeria terecht bij een vermoedelijk derde verdachte, maar de banken grepen snel in toen transacties dubieus bleken. De bedragen werden teruggestort op de rekening van B. waarna het Openbaar Ministerie beslag legde op die rekening.