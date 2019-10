Lagere straffen in hoger beroep blokkeerfriezen

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de vijftien blokkeerfriezen die in hoger beroep waren gegaan een taakstraf van negentig uur gegeven. Ook ‘boegbeeld’ Jenny Douwes uit Drachten kreeg deze straf. Tegen haar was de maximale taakstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist.

Volgens het hof was het blokkeren van de A7 bij Joure op 18 november 2017 een collectieve actie. „Alle deelnemers hadden hetzelfde doel”, aldus de rechter. De straf valt lager uit mede omdat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd en het een incident betreft, aldus het hof. Na de uitspraak klonk er applaus. De betrokken blokkeerfriezen kregen vorig jaar bij de rechtbank taakstraffen tussen de 120 en 240 uur.

Vorig jaar werden 34 personen veroordeeld door de rechtbank, negentien gingen niet in beroep. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat alle verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het versperren van de snelweg, het verhinderen van een geoorloofde betoging en het uitoefenen van dwang. Bij Douwes gaat het ook om opruiing.