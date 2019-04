Lagere straffen in afpersingszaak No Surrender

In het voorbereidend politieonderzoek naar de afpersingszaak binnen de motorclub No Surrender zijn onherstelbare fouten gemaakt. Hierdoor zijn zes mannen en een vrouw door de rechtbank lager bestraft, dan justitie had geëist. Vier mannen kregen bijna vijf jaar cel (57 maanden) en bijna zes jaar cel (68 maanden) opgelegd. De 31-jarige vrouw werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Twee mannen werden vanwege vormfouten vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden celstraffen van dertig maanden tot acht jaar.

Twee ex-leden van de motorclub deden aangifte van afpersing en mishandeling. Zij waren het slachtoffer van een zogeheten ‘bad standing’. Dit is binnen No Surrender een vorm van afstraffen van clubleden die de club nog geld schuldig zijn.

Advocaten ontdekten hiaten in de bandopnamen van de verhoren van de aangevers. Deze verhoren konden daardoor niet meer als bewijsmiddel worden meegenomen, zei de rechter.