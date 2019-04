Lagere straf zoon Kuipers voor ontvoering

De 19-jarige zoon van voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers is veroordeeld tot 160 dagen cel, waarvan 60 voorwaardelijk voor één ontvoering en één mishandeling in Emmen. Een medeverdachte (21) uit Groningen is veroordeeld tot 178 dagen cel, waarvan 60 voorwaardelijk.

Kuipers’ zoon Alec en Groninger Nassim A. stonden terecht voor twee gewelddadige ontvoeringen in Emmen, maar de rechtbank in Assen sprak ze van één ervan vrij. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) dwong het duo een man in november 2017 om bij hen in de auto te stappen. Hij werd vervolgens meegenomen naar een afgelegen industrieterrein, waar hij werd mishandeld. De rechtbank vindt het geweld wél bewezen, maar stelt dat er geen bewijs is voor vrijheidsberoving.

Een maand eerder namen A. en Kuipers junior, die destijds ook lid was van motorclub No Surrender, een andere man mee naar een afgelegen plek bij Emmen. Dat was wel een ontvoering, vindt de rechtbank, omdat deze man geen kans had om weg te komen. Ze werden vrijgesproken van mishandeling van dit slachtoffer wegens gebrek aan bewijs.

De rechtbank heeft de mannen geen onvoorwaardelijke celstraffen opgelegd, omdat ze hun leven inmiddels „op de rails hebben.” Een 19-jarige vriend van de twee uit Emmen is volledig vrijgesproken van betrokkenheid.