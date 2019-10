Lagere straf voor oplichtende programmeur

Een computerprogrammeur is woensdag veroordeeld voor internetoplichting en identiteitsfraude, maar dat leverde hem na hoger beroep een lagere straf op. De man bouwde webwinkels voor bedrijven en verstopte stiekem een code van de sites. Zo kreeg hij gebruikersnamen en wachtwoorden van klanten in handen. Vervolgens wist hij geld buit te maken.

De 38-jarige man uit Eindhoven was vorig jaar al veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Daar ging hij tegen in beroep. Het gerechtshof in Zwolle gaf hem woensdag 162 dagen onvoorwaardelijke celstraf. Hij heeft die in voorarrest al uitgezeten en hoeft dus niet terug naar de gevangenis. Verder kreeg hij 240 uur taakstraf. Ook moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding van in totaal ruim 96.000 euro betalen. Doet hij dat niet, dan moet hij alsnog twee jaar de gevangenis in.

Doordat de man nu niet de gevangenis in hoeft, kan hij blijven werken, zodat hij de schade kan vergoeden, redeneert het gerechtshof.

De man verdiepte zich urenlang in de levens van de gedupeerden. Door zich voor te doen als zijn slachtoffers wist hij hun familie en vrienden op te lichten, onder meer via Facebook. De man paste constant zijn taalgebruik aan bij dat van zijn slachtoffers en vroeg hen geld over te maken. Ook bestelde hij via bol.com op andermans naam producten om die weer te verkopen. Het geld gebruikte de man voor zijn drugs- en gokverslaving. Hij zou ruim 100.000 euro hebben buitgemaakt.

In 2016 liep de man tegen de lamp. Volgens psychisch deskundigen is hij hoogbegaafd. Op zijn laptop vonden rechercheurs meer dan 22.000 inlognamen met wachtwoorden.