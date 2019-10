Lagere straf voor doodsteken krantenbezorgster

De 32-jarige Biko M. heeft in hoger beroep een lagere gevangenisstraf gekregen voor het doodsteken van de Schiedamse krantenbezorgster Anita van Dijk (51). Het gerechtshof in Den Haag legde M. een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging op. De rechtbank oordeelde eerder dat tien jaar en tbs op zijn plaats was.

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van 13 mei 2016 zwaargewond gevonden naast haar fiets met kranten in Rotterdam-Delfshaven. Ze was zeven keer met een mes gestoken, onder meer in haar nek. Een week later bezweek ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

M. werd ook veroordeeld voor een poging tot afpersing van een willekeurige voorbijganger, wat minuten voor de steekpartij had plaatsgevonden.

M. wilde pas in hoger beroep meewerken aan een psychologisch onderzoek, waaruit bleek dat hij vermoedelijk in een psychose heeft gehandeld. Daarom was hij verminderd toerekeningsvatbaar en valt de straf lager uit.