Lagere opkomst gemeenten met alleen referendum

De opkomst in gemeenten waar mensen alleen voor het referendum kunnen stemmen, ligt fors lager dan in plaatsen waar ook gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Om 16.30 uur was het opkomstpercentage in Groningen 19,5 en in Leeuwarden een half uur eerder 15,2. In deze gemeenten vinden vanwege herindelingen nu geen verkiezingen plaats.

In Rotterdam was het opkomstpercentage voor het referendum om 16.30 uur 26,6, in Den Haag 24,6 en in Utrecht 30. In deze drie grote steden zijn er behalve een referendum ook gewoon gemeenteraadsverkiezingen.