Lagere opkomst Den Haag en Rotterdam

De animo om te stemmen in Den Haag en Rotterdam is tot dusver wat minder vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden. Halverwege de dag (rond 14.00 uur) had in Den Haag iets meer dan 19 procent van het electoraat zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraad. Dat was in 2014 nog 26 procent. Van de Rotterdamse stemgerechtigden had 18,5 procent zijn stem uitgebracht, vergeleken met ruim 21 procent vier jaar geleden.

In Amsterdam gingen, met een opkomstpercentage van 19 procent, wel meer mensen naar de stembus. Dat was in 2014 iets meer dan 11 procent.

De bekende gezichten uit de Haagse politiek brachten woensdagmorgen al hun stem uit. Premier Mark Rutte (VVD) deed dat bij Schoolvereniging Wolters in Den Haag, D66-leider Alexander Pechtold bracht zijn stem uit in een serviceflat in Wageningen en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen stemde in een basisschool in Oss.

PVV-voorman Geert Wilders stemde in de Haagse volkswijk Duindorp. Hij koos Henk Bres, de nummer tien op de PVV-lijst in Den Haag. De partijleider ziet ervan af om de uitslagenavond in Terneuzen te volgen. „Gelet op de reacties vanuit de politiek in Terneuzen en de mogelijkheid dat daardoor de verkiezingsavond niet het feestelijke karakter krijgt die zo’n avond zou moeten hebben, is besloten de uitslagenavond in Terneuzen niet bij te wonen”, aldus de PVV.

Voor de stembureaus op de meeste stations stonden korte rijen. Volgens een woordvoerder van de NS was er nergens sprake van grote drukte. Op een recordaantal van 81 treinstations in het land kunnen mensen hun stem uitbrengen.

In het drive-instembureau van de gemeente Zuidplas was het volgens een gemeentewoordvoerster gezellig druk. Rond 09.30 uur waren daar 65 mensen komen stemmen. Moesten de stemmers bij twee vorige verkiezingen nog uit de auto, nu kunnen ze blijven zitten om het stembiljet in te vullen. Het stembureau is ingericht in een loods op de gemeentewerf. De kiezer rijdt naar binnen en kan zijn stem uitbrengen.