Lagere opkomst Den Haag en Rotterdam

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en Rotterdam is tot nu toe lager dan bij de raadsverkiezingen van vier jaar geleden

Om 10.15 uur had in Den Haag 6,3 procent van het electoraat gestemd ofwel ruim 12.000 stemmers. In 2014 had rond die tijd in Den Haag 11 procent gestemd.

In Rotterdam had woensdagochtend na 10.00 uur 6,9 procent of ruim 14.000 mensen hun stem uitgebracht. Bij de vorige raadsverkiezingen was het percentage 9,2.

De cijfers zijn te lezen op de website opkomstenuitslag.nl. Die van de andere grote steden Amsterdam en Utrecht staan er niet op.