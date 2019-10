Lagere eis in zaak verbergen overleden moeder

Tegen de 66-jarige Limburger die zijn overleden moeder tweeënhalf jaar lang verstopte in een zelfgebouwde kist in zijn huis in Oirsbeek is maandag in hoger beroep zes maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk.

Dat is iets minder dan het halfjaar cel dat hij vorig jaar van de rechtbank in Maastricht kreeg. In ruil voor een lagere straf zou de man zich twee jaar moeten laten begeleiden door de reclassering, stelde de aanklager bij het gerechtshof in Den Bosch.

De moeder van de man overleed in 2013. Hij pakte haar lichaam in plastic en bouwde een kledingkast om tot kist. Die sloot hij hermetisch af en verstopte hem in huis. De rechtbank oordeelde dat zijn motief het opstrijken van het pensioen en de AOW van de vrouw was. Dat zou gaan om zo’n 70.000 euro.

Op 16 december 2015 ontdekte de politie na een melding van een buurtbewoonster het lijk.

Het hof doet uitspraak op 28 oktober.