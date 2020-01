Lagere celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk

Een 47-jarige man uit Middelburg heeft vier jaar cel gekregen en een rijontzegging van tien jaar voor een dodelijk ongeval in het Zeeuwse plaatsje Noordgouwe. De automobilist reed op 23 juli 2016 onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol en zonder geldig rijbewijs een motor aan met daarop een 29-jarige vrouw, die als passagier meereed met haar 36-jarige partner. De vrouw overleed, de man raakte zwaargewond.

De Middelburger was eerder in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel, maar de zaak moest van de Hoge Raad over, omdat de uitspraak onvoldoende was gemotiveerd. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelt nu dat er geen sprake was van opzet. Wel is hij volgens het hof schuldig aan de dood en het letsel van de slachtoffers en was zijn handelen in aanzienlijke mate onvoorzichtig en onachtzaam.