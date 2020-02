Lager collegegeld voor leraar die pabo gaat doen

Leraren die de overstap willen maken naar het basisonderwijs en de pabo gaan volgen, krijgen een flinke korting op het collegegeld.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil met deze maatregel bevorderen dat leraren die vakken geven waarin minder banen beschikbaar zijn, een keuze maken voor een loopbaan in het basisonderwijs. In het AD van woensdag vertelt de bewindsvrouw dat de betrokkenen een korting krijgen van 3500 euro per jaar.

Leraren die nu naar de pabo gaan moeten het instellingscollegegeld betalen. Dat bedraagt zomaar 7000 euro per jaar. Afgestudeerden in niet-onderwijsopleidingen die de pabo gaan doen, betalen nu al minder collegegeld.